Сколько раз цветет за свою жизнь алое и почему его называют столетник
Биология
Сколько раз цветет за свою жизнь алое и почему его называют столетник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 раз называют столетник потому что он процветает и опадает
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