Расстояние между городом и турбазы 130 километров из города к турбазе выехал автом??биль со скоростью 50 километров час в это время навстречу ему из турбаза по той же дороге выехал велосипедист со скоростью 15 километров час на...

Математика

Расстояние между городом и турбазы 130 километров из города к турбазе выехал автом??биль со скоростью 50 километров час в это время навстречу ему из турбаза по той же дороге выехал велосипедист со скоростью 15 километров час на каком расстоянии от турбазы он втретил автомобиль

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