Расстояние между городом и турбазы 130 километров из города к турбазе выехал автом??биль со скоростью 50 километров час в это время навстречу ему из турбаза по той же дороге выехал велосипедист со скоростью 15 километров час на...
Математика
Расстояние между городом и турбазы 130 километров из города к турбазе выехал автом??биль со скоростью 50 километров час в это время навстречу ему из турбаза по той же дороге выехал велосипедист со скоростью 15 километров час на каком расстоянии от турбазы он втретил автомобиль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем общую скорость сближения автомобиль и велосипедиста 50+15=65 км/ч найдем время их встречи 130:65=2 ч найдем расстояние от турбазы 15*2=30 км
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