128^6-126*127*128*128*129*130+2^16 помогиье пж решить

Математика
128^6-126*127*128*128*129*130+2^16 помогиье пж решить
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