Срочно! Откуда эта задача?: на рисунке АВ -диаметр окружности, МК перпендикуляр ?? АВ. найдите длину хорды АМ если АК=9 ВК=3

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Рассмотри 2 подобных треугольника AMK и BMK. Составим зависимость их сторон AK/MK=MK/KB Подставим цифры и решим уравнение 9/MK=MK/3 MK = корень из 27 Определим длину хорды АМ, как гипотенузу треугольника AMK AM = корень из (МК^2+AK^2) = корень из (27+9*9) = 10,4