Решить неравенство.(x+1)^2+(x+2)(x-2)-9x+8gt;0
Математика
Решить неравенство.(x+1)^2+(x+2)(x-2)-9x+8gt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскроем скобки: х^2+2х+1+х^2-4-9х+8= 2х^2-7х+5>0. Д=49-40=9. х1=10/4=2,5. х2=1. (х-2,5)(х-1)>0 \\\\1___2,5////// (-беск;1) объединение(2,5;+беск)
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