Помогите решить Определите на сколько процентов увеличилось или уменьшилось чи??ло если: а) сначала увеличили на 25%. потом уменьшили на 20% б) сначала уменьшили на 37.5%, потом увеличили на 60%
Математика
Помогите решить Определите на сколько процентов увеличилось или уменьшилось чи??ло если: а) сначала увеличили на 25%. потом уменьшили на 20% б) сначала уменьшили на 37.5%, потом увеличили на 60%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)сначала число -100% плюс 25%=125% 20% от 125%=25% 125%-25%=100% б)100%-37.5%= 62.5% 60% от 62.5%= 37.5% 62.5%+37.5%=100%
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