Помогите решить Определите на сколько процентов увеличилось или уменьшилось чи??ло если: а) сначала увеличили на 25%. потом уменьшили на 20% б) сначала уменьшили на 37.5%, потом увеличили на 60%

Математика

Помогите решить Определите на сколько процентов увеличилось или уменьшилось чи??ло если: а) сначала увеличили на 25%. потом уменьшили на 20% б) сначала уменьшили на 37.5%, потом увеличили на 60%

Автор: Гость