Чи подобається тобі весна чим саме напиши про це текст розповідь 5 7 речень
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Чи подобається тобі весна чим саме напиши про це текст розповідь 5 7 речень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна—як на мене це найпрекрасніша пора року.Це час, коли все розквітає, і сонячне проміння здається таким теплим після довгої зими .Весна це пора натхнення .В цей час, ти відчуваєш як у твоїй душі оселяється щось надзвичайно тепле і добре.Люди з радістю приймають прихід весни, адже в цю пору всі стають дружелюбнішими і веселішими. Для мене прихід весни—це запах квітів які тільки- но розцвіли,це теплий, дрібний дощик і веселка ,яка заставляє мою душу радіти. Я люблю весну.Це найпрекрасніша пора,в якій відбуваються чудеса,і найпотаємніші мрії.
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