Помогите пожалуйста) Номер 710

Гость: Гость:

Количественные: семь(простое),четыреста(сложное),шестьсот(сложное),пятьдесят(сложное),четыре(простое) сорок(простое), двадцать шесть(составное),двести сорок семь(составное), восемьдесят(сложное),девяноста девять(составное),три(простое), триста(сложное); Порядковое: Двадцатый(сложное),сотый(простое),одинадцатый(сложное),шестидесятый(сложное), первый(простое),четыреста двенадцатый(составное),пятнадцатый(сложное), третий(простое). А еще напиши СОБИРАТЕЛЬНЫЙ: четверо,семеро.