Помогите пожалуйста) Номер 710
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Помогите пожалуйста) Номер 710
Ответ(ы) на вопрос:
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Количественные: семь(простое),четыреста(сложное),шестьсот(сложное),пятьдесят(сложное),четыре(простое) сорок(простое), двадцать шесть(составное),двести сорок семь(составное), восемьдесят(сложное),девяноста девять(составное),три(простое), триста(сложное); Порядковое: Двадцатый(сложное),сотый(простое),одинадцатый(сложное),шестидесятый(сложное), первый(простое),четыреста двенадцатый(составное),пятнадцатый(сложное), третий(простое). А еще напиши СОБИРАТЕЛЬНЫЙ: четверо,семеро.
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