Пусть D расстояние от центра окружности радиуса R до прямой P каково взаимное расположение прямой P и окружности если: a) r=16 см, d=12 см; б) r=5 см, d=4,2 см; в) r=7,2 дм, d=3,7 дм; г) r=8 см, d=1,2 дм; д) r=5см, d=50 мм?
Геометрия
Пусть D расстояние от центра окружности радиуса R до прямой P каково взаимное расположение прямой P и окружности если: a) r=16 см, d=12 см; б) r=5 см, d=4,2 см; в) r=7,2 дм, d=3,7 дм; г) r=8 см, d=1,2 дм; д) r=5см, d=50 мм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А, б и в) прямая и окружность пересекаются, так так r>d г) прямая и окружность не пересекаются, так как r<d д) прямая и окружность касаются в одной точке, так как r=d
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