Найдите числа а и с, если НОК(а;с)=900, а частное от деления а ис на их НОД соответстве??но равно 25 и 6

Математика

Найдите числа а и с, если НОК(а;с)=900, а частное от деления а ис на их НОД соответстве??но равно 25 и 6

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