Найдите числа а и с, если НОК(а;с)=900, а частное от деления а ис на их НОД соответстве??но равно 25 и 6

Математика
Найдите числа а и с, если НОК(а;с)=900, а частное от деления а ис на их НОД соответстве??но равно 25 и 6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: НОК {a , с} =900     a / НОД {a,с] = 25     с / НОД {a,с} = 6 Найти: a , с                             Решение: a= 28 * НОД с = 6 * НОД            ------>   a* с = с*25 =НОК    6* a =   900 ---->  a = 900 : 6 =150 25*с = 900 ----->   с = 900 : 25 = 36
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