Найдите числа а и с, если НОК(а;с)=900, а частное от деления а ис на их НОД соответстве??но равно 25 и 6
Математика
Найдите числа а и с, если НОК(а;с)=900, а частное от деления а ис на их НОД соответстве??но равно 25 и 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: НОК {a , с} =900 a / НОД {a,с] = 25 с / НОД {a,с} = 6 Найти: a , с Решение: a= 28 * НОД с = 6 * НОД ------> a* с = с*25 =НОК 6* a = 900 ----> a = 900 : 6 =150 25*с = 900 -----> с = 900 : 25 = 36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Как закончилась сказка? Если бы эта сказка была не писательской, а народной , то ка?? бы вы ее начали и закончили? Какие слова важны для концовки и...
Геометрия
Угол при основание равнобедренного терейгольника равен48градусов . Найти угол между боковыми сторонами
Русский язык
Зима недаром злится Прошла её пора- Весна в окно стучится И гонит со двора. На??о подчеркивать орфограммы