Найти значение выражения. 2x+3=5
Алгебра
Найти значение выражения. 2x+3=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модуль? мм, легко! 2х-3=5 2х-3=5 или 2х-3=-5 2х=8 2х=-2 х = 4х =-1 лично нас так учили..
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