Помогите плиз 5 класс твмфото номер 1401 а)
Математика
Помогите плиз 5 класс твмфото номер 1401 а)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 день в магазин завезли 3,4 тонны морковки. В следующий день привезли в 1.5 раза больше. Сколько привезли морковки во второй день? (или сколько привезли всего моркови)
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