Помогите решить При самоконтроле функционального состояния сердечно-сосудисто?? системы можно использовать: Выберите один ответ: жизненный индекс теппинг-тест функциональные пробы с физической нагрузкой показатели физичес...

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Помогите решить При самоконтроле функционального состояния сердечно-сосудисто?? системы можно использовать: Выберите один ответ: жизненный индекс теппинг-тест функциональные пробы с физической нагрузкой показатели физического развития Показатель ЧСС, соответствующий уровню большой интенсивности: Выберите один ответ: больше 180 уд/мин 151-165 уд/мин 131-150 уд/мин 166-180 уд/мин Под методами физического воспитания понимают: Выберите один ответ: конкретные побуждения, заставляющие выполнять двигательные действия положения, раскрывающие применение того или иного принципа обучения способы применения физических упражнений основные положения, содержание, организационные формы учебного процесса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)функциональные пробы с физической нагрузкой 2)более 180  уд/мин 3) способы применения физических упражнений
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