Решить уравнение Са(ОН)2+HзPOч
Химия
Решить уравнение Са(ОН)2+HзPOч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3Сa(OH)2+2H3PO4=Ca3(PO4)2+6H2O
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