Реши задачу.Вычисли и запиши На пошив одного костюма расходуется 3 м ткани. Ате??ье закупило ткани на пошив 12 костюмов по цене 350 руб./м.Сколько стоила всё покупка?
Математика
Реши задачу.Вычисли и запиши На пошив одного костюма расходуется 3 м ткани. Ате??ье закупило ткани на пошив 12 костюмов по цене 350 руб./м.Сколько стоила всё покупка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*3 м=36 м (на все костюмы) 350 руб/м*36 м=12600 руб Ответ: вся покупка стоила 12600 руб
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