Реши задачу.Вычисли и запиши На пошив одного костюма расходуется 3 м ткани. Ате??ье закупило ткани на пошив 12 костюмов по цене 350 руб./м.Сколько стоила всё покупка?

Математика

Реши задачу.Вычисли и запиши На пошив одного костюма расходуется 3 м ткани. Ате??ье закупило ткани на пошив 12 костюмов по цене 350 руб./м.Сколько стоила всё покупка?

Автор: Гость