В каком случае сила, действующая на самолёт, меньше: 1) на высоте 2 км; 2) на высоте 10 км?
Физика
В каком случае сила, действующая на самолёт, меньше: 1) на высоте 2 км; 2) на высоте 10 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно на высоте 10 км, так как атмосфер давление намного меньше давит на него, воздух разряжен
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