В каком случае сила, действующая на самолёт, меньше: 1) на высоте 2 км; 2) на высоте 10 км?

Физика
В каком случае сила, действующая на самолёт, меньше: 1) на высоте 2 км; 2) на высоте 10 км?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно на высоте 10 км, так как атмосфер давление намного меньше давит на него, воздух разряжен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите дам много баллов
Ответить
Химия
Решить уравнение Са(ОН)2+HзPOч
Ответить
Физика
Сопротивление резистора увеличили в 2 раза. как при этом изменилась сила тока?
Ответить
Русский язык
Расставьте знаки препинания, разберите по членам предложения.дайте характеристи??у простому предложению.выпишите все словосочетания и дайте им хара...
Ответить
Математика
В каждой из двух команд было по 30 спортсменов. В соревнованиях уже выступили 42 спо??тсмена. Сколько спортсменов еще не выступили в соревнованиях?
Ответить