Решите пожалуйста,желательно весь вариант
Алгебра
Решите пожалуйста,желательно весь вариант
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. a) m^2+8mn+16n^2 b) 1/4*a^2-b^2 2. a) (7p-q)(7p+q) b) (1-3a)^2 v) 4x^3(2x^2-1) 3. ((18,8-1,2)(18,8+1,2))/10=(17,6*20)/10=35,2 4. 4xy-y^2+x^2-2xy+y^2=x^2+2xy=1+2*(-1)*1/2=1-1=0 5. a) (1/2*a+b)(1/4*a^2-1/2*ab+b^2) b) 3(x^2-4y^4)=3(x-2y^2)(x+2y^2) 6. p^3+3p^2+9p-3p^2-9p-27-p^3=-27 7. уже мозг кипит и фигня какая-то получается
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