Решите уравнение (2х-1/8х):1/2=1/3 Ииии кстати например 1/2 это дробь :) Заранее спасибо!
Математика
Решите уравнение (2х-1/8х):1/2=1/3 Ииии кстати например 1/2 это дробь :) Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х-1/8х=1/6 16-х=1 1/3 х=16-1 1/3 х=14 2/3
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