Решите задачки на картинках, очень срочно. 9 класс, 22 балла! 1 - "В треугольнике ABC со сторонами 10 см, 15 см, 17 см, проведена биссектриса BD к большой стороне AC. Найдите меньший из отрезков, на которые точка D делит сторон...
Геометрия
Решите задачки на картинках, очень срочно. 9 класс, 22 балла! 1 - "В треугольнике ABC со сторонами 10 см, 15 см, 17 см, проведена биссектриса BD к большой стороне AC. Найдите меньший из отрезков, на которые точка D делит сторону AC".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ в первом DC, так как это наименьший отрезок, который делит эта точка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите заполнить троеточие When was the last time you used the Internet? Chances are, it was very recently! And you 1)........ (probable) send...
Алгебра
Кто решит, тому 100 баллов накину 1) Игральный кубик бросают один за другим 5 игроко??. Найти наивероятнейшее число выпадений трех очков и вычисл...