Решите задачки на картинках, очень срочно. 9 класс, 22 балла! 1 - "В треугольнике ABC со сторонами 10 см, 15 см, 17 см, проведена биссектриса BD к большой стороне AC. Найдите меньший из отрезков, на которые точка D делит сторон...

Геометрия

Решите задачки на картинках, очень срочно. 9 класс, 22 балла! 1 - "В треугольнике ABC со сторонами 10 см, 15 см, 17 см, проведена биссектриса BD к большой стороне AC. Найдите меньший из отрезков, на которые точка D делит сторону AC".

Автор: Гость