Решите задачки на картинках, очень срочно. 9 класс, 22 балла! 1 - "В треугольнике ABC со сторонами 10 см, 15 см, 17 см, проведена биссектриса BD к большой стороне AC. Найдите меньший из отрезков, на которые точка D делит сторон...

Геометрия
Решите задачки на картинках, очень срочно. 9 класс, 22 балла! 1 - "В треугольнике ABC со сторонами 10 см, 15 см, 17 см, проведена биссектриса BD к большой стороне AC. Найдите меньший из отрезков, на которые точка D делит сторону AC".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ в первом DC, так как это наименьший отрезок, который делит эта точка
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