Вектор CD направлен в ту же сторону, что и вектор AB и длина вектора CD равна корень из 272. Найти координаты точки D, если А=(-9,6), B=(-10,2), C=(7,-2).

Математика

Вектор CD направлен в ту же сторону, что и вектор AB и длина вектора CD равна корень из 272. Найти координаты точки D, если А=(-9,6), B=(-10,2), C=(7,-2).

Автор: Гость