Вектор CD направлен в ту же сторону, что и вектор AB и длина вектора CD равна корень из 272. Найти координаты точки D, если А=(-9,6), B=(-10,2), C=(7,-2).

Математика
Вектор CD направлен в ту же сторону, что и вектор AB и длина вектора CD равна корень из 272. Найти координаты точки D, если А=(-9,6), B=(-10,2), C=(7,-2).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ab(-10+9; 2-6)  (-1;-4) длина ab = √17 отношение длин cd к ab = 4 Координаты точки D(7+4*(-1);-2+4*(-4)) D(3;-18)
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