Помогите пожалуйста!!(((( Составьте уравнения реакции: КОH+H3PO4= Рассчитайте коли??ество (моль) образовавшейся соли, если в реакцию вступило 0,6 моль основания. Желательной подробней пожалуйста.

Химия

Помогите пожалуйста!!(((( Составьте уравнения реакции: КОH+H3PO4= Рассчитайте коли??ество (моль) образовавшейся соли, если в реакцию вступило 0,6 моль основания. Желательной подробней пожалуйста.

Автор: Гость