Помогите пожалуйста!!(((( Составьте уравнения реакции: КОH+H3PO4= Рассчитайте коли??ество (моль) образовавшейся соли, если в реакцию вступило 0,6 моль основания. Желательной подробней пожалуйста.

Химия
Помогите пожалуйста!!(((( Составьте уравнения реакции: КОH+H3PO4= Рассчитайте коли??ество (моль) образовавшейся соли, если в реакцию вступило 0,6 моль основания. Желательной подробней пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=0.6 моль; 3 моль=3 атома KOH  (коэффициентом уравнили по валенту фосфатного иона) дальше все понятно.  0,6 моль                 x моль    3KOH+H3PO4=K3PO4+3H2        x=0,6*1/3=0,2моль      3 моль                1 моль
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