Чему учат рассказы кукла о чём плачут лошади живое пламя

Литература
Чему учат рассказы кукла о чём плачут лошади живое пламя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крик о помощи, сердечная боль, возмущение равнодушием людей, губящих все, что их окружает, — таков лейтмотив рассказа Носова «Кукла» . Рассказ Носова «Кукла» (или «Акимыч» — так он называется в некоторых изданиях) повествует о проблемах важных для любой области, района, школы. Безразличное отношение людей друг к другу, к вещам, жестокость по отношению к природе, к сожалению, не становятся меньше, а, напротив, растут.
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