Упростить выражение m+5/9-2/3

Математика
Упростить выражение m+5/9-2/3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M+5/9-2/3=m+5/9-6/9=m-1/9
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