Охарактеризуйте значение и способы образования наклонения всех глаголов употребленных Пушкиным в тексте вакхической песни

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Глаголы изменяются по наклонениям. Форма наклонения показывает, как действие относится к действительности: является ли действие реальным (имеющим место в дей­ствительности) , или нереальным (желаемым, требуемым, возможным при определённых условиях) . В русском языке у глаголов есть формы трёх наклонений: изъявительного, условного (сослагательного) и повелительного. Глаголы в изъявительном наклонении обозначают реальное действие, которое происходит, происходило или будет происходить на самом деле в определённом времени (на­стоящем, прошедшем или будущем) . Глаголы в изъявительном наклонении изменяются по временам: занимаюсь (настоящее время) , занимался (прошедшее время) , буду за­ниматься (будущее время) . Глаголы в условном наклонении обозначают не реальные действия, а желаемые, возможные. Формы условного наклонения образуются от основы инфинитива (или основы прошедшего времени) с помощью суффикса -л- (за которым следует окончание со значением числа и в единственном числе — рода) и частицы бы (б) (которая может стоять перед глаголом, после него, а может быть оторвана от него) . Например: Если б я была поэтом, я жила бы как щеглёнок и не в клетке бы свистела, а на ветке на заре (Ю. Мо-риц) . В условном наклонении глаголы изменяются по числам и родам (в этом наклонении нет времени и лица) : прошёл бы, прошла бы, прошло бы, прошли бы. Глаголы в повелительном наклонении обозначают побуждение к действию (просьбу, приказ) , то есть обозначают не реальное действие, а требуемое. В повелительном наклонении глаголы изменяются по числам и лицам (времени в этом наклонении также нет).