Срочно! 10 баллов вместо 5!!! Номер 277, 278, 281. Не поняла тему. Помогите, мне очень срочно. Просьба: распишите пожалуйста, чтобы я понимала как решать и пишите дроби не через /, а через формулы, которые есть снизу. За боль...
Математика
Срочно! 10 баллов вместо 5!!! Номер 277, 278, 281. Не поняла тему. Помогите, мне очень срочно. Просьба: распишите пожалуйста, чтобы я понимала как решать и пишите дроби не через /, а через формулы, которые есть снизу. За большое количество номеров и за расписывание даю 10 баллов вместо 5 баллов.
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Гость:
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------- часа затратила на мытье посуды часа заняла уборка
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