Срочно! 10 баллов вместо 5!!! Номер 277, 278, 281. Не поняла тему. Помогите, мне очень срочно. Просьба: распишите пожалуйста, чтобы я понимала как решать и пишите дроби не через /, а через формулы, которые есть снизу. За боль...

Математика
Срочно! 10 баллов вместо 5!!! Номер 277, 278, 281. Не поняла тему. Помогите, мне очень срочно. Просьба: распишите пожалуйста, чтобы я понимала как решать и пишите дроби не через /, а через формулы, которые есть снизу. За большое количество номеров и за расписывание даю 10 баллов вместо 5 баллов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------- часа затратила на мытье посуды часа  заняла уборка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Охарактеризуйте значение и способы образования наклонения всех глаголов употребленных Пушкиным в тексте вакхической песни
Ответить
Литература
Чему учат рассказы кукла о чём плачут лошади живое пламя
Ответить
Математика
Упростить выражение m+5/9-2/3
Ответить
Русский язык
Какой фразеологический оборот имеет значение "совсем рядом,очень близко один воз??е другого"? а)по горячим следам б)плоть от плоти в)плечом к...
Ответить
Литература
Нужно соченение на основе произведения "Митькозавр из Юрковки" на тему какой долж??н быть друг"
Ответить