Срочно! 10 баллов вместо 5!!! Номер 277, 278, 281. Не поняла тему. Помогите, мне очень срочно. Просьба: распишите пожалуйста, чтобы я понимала как решать и пишите дроби не через /, а через формулы, которые есть снизу. За боль...

Математика

Срочно! 10 баллов вместо 5!!! Номер 277, 278, 281. Не поняла тему. Помогите, мне очень срочно. Просьба: распишите пожалуйста, чтобы я понимала как решать и пишите дроби не через /, а через формулы, которые есть снизу. За большое количество номеров и за расписывание даю 10 баллов вместо 5 баллов.

Автор: Гость