Рассказ Г. Остера о войне, где автор рассказывает, что на защиту Родины встал весь народ A Отец B Спасибо вам, дедушки и бабушки C Чистый родник D Родина

Литература

Рассказ Г. Остера о войне, где автор рассказывает, что на защиту Родины встал весь народ A Отец B Спасибо вам, дедушки и бабушки C Чистый родник D Родина

Автор: Гость