Рассказ Г. Остера о войне, где автор рассказывает, что на защиту Родины встал весь народ A Отец B Спасибо вам, дедушки и бабушки C Чистый родник D Родина

Литература
Рассказ Г. Остера о войне, где автор рассказывает, что на защиту Родины встал весь народ A Отец B Спасибо вам, дедушки и бабушки C Чистый родник D Родина
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Автор: Гость
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Гость:
Рассказ Г.Остера,где автор рассказывает, что на защиту Родины встал весь народ, называется: "Спасибо вам, дедушки и бабушки."
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