Что хотел донести самое главное Чехов до читателей "О любви"
Литература
Что хотел донести самое главное Чехов до читателей "О любви"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ «О любви» , написанный Антоном Павловичем Чеховым, был впервые опубликован в журнале "Русская мысль" в 1898 году. Ранее в том же году и в том же журнале было опубликовано еще два рассказа: «Человек в футляре» и «Крыжовник» . Эти три рассказа составляют «маленькую трилогию» , в которой три героя – два охотника Павел Константинович Буркин и Иван Иваныч Чимша-Гималайский и небогатый помещик Алёхин – рассказывают друг другу истории из своих и чужих жизней. В рассказе «О любви» главным героем становится тот самый небогатый помещик, который поведал двум свои гостям историю своей любви.
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