-18:(-3+2,7)-9:(-1) по діях,знаю лише те що приклад дорівнюватиме 69
Математика
-18:(-3+2,7)-9:(-1) по діях,знаю лише те що приклад дорівнюватиме 69
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -3 + 2,7 = -(3 - 2,7) = -0,3 2) -18 : (-0,3) = 18 : 0,3 = 180 :3 = 60 3) 9 : (-1) = -9 4) 60 - (-9) = 60 + 9 = 69
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