Ширина прямоугольного параллелепипеда 7,2 см, что состовляет 3/4 длины и 5/4 высоты .Н??йдите объём этого параллелепипеда и округлите ответ до целых

Математика

Ширина прямоугольного параллелепипеда 7,2 см, что состовляет 3/4 длины и 5/4 высоты .Н??йдите объём этого параллелепипеда и округлите ответ до целых

Автор: Гость