Ширина прямоугольного параллелепипеда 7,2 см, что состовляет 3/4 длины и 5/4 высоты .Н??йдите объём этого параллелепипеда и округлите ответ до целых
Математика
Ширина прямоугольного параллелепипеда 7,2 см, что состовляет 3/4 длины и 5/4 высоты .Н??йдите объём этого параллелепипеда и округлите ответ до целых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,2 / 3/4 = 9,6 (см) - длина 7.2 / 5/4 = 5.76 (см) - высота 9.6 * 7.2 * 5.76 = 398.1312 (см^3) 398.1312 если округлить это 398 см^3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Объясните,почему вылетает пробка,когда открываешь бутылку газированной воды,кот??рая стояла в тёплом месте?
Литература
Рассказ Г. Остера о войне, где автор рассказывает, что на защиту Родины встал весь народ A Отец B Спасибо вам, дедушки и бабушки C Чистый р...
Математика