Найдите наибольшее целое решение неравенства (3,14-п)(3,14+х)gt;0заранее спасибо
Алгебра
Найдите наибольшее целое решение неравенства (3,14-п)(3,14+х)gt;0заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тогда исходное уравнение эквивалентно: Наибольшее целое значение, удовлетворяющее такому требованию: О т в е т :
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