Составь словосочетание с именами сущ. 2-го скл. в т.п.

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Составь словосочетание с именами сущ. 2-го скл. в т.п.
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Автор: Гость
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Гость:
Учитель гордится учениками. Я любуюсь красивым букетом.
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