Упростить выражение: (с^2+m^2)/(c^3-m^2) + m/c+m + m/m-c
Математика
Упростить выражение: (с^2+m^2)/(c^3-m^2) + m/c+m + m/m-c
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(с^2+m^2)/(c^2-m^2) + m/(c+m) + m/(m-c)= (с^2+m^2)/((c-m)(c+m)) + m/(c+m) - m/(c-m)= (( с^2+m^2 + m(c-m) -m(c+m))/(c^2-m^2)= (с^2+m^2+mc-m^2-mc-m^2)/(c^2-m^2)= (c^2-m^2)/(c^2-m^2)=1
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