Помогите)) Какие водоросли представлены на фотографиях и микрофотографиях? Есл?? номера картинок в левом множестве идут не по порядку, а перемешаны, это не ошибка — расположение номеров не влияет на верный ответ, то есть соот...
Биология
Помогите)) Какие водоросли представлены на фотографиях и микрофотографиях? Есл?? номера картинок в левом множестве идут не по порядку, а перемешаны, это не ошибка — расположение номеров не влияет на верный ответ, то есть соответствие одного элемента другому.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ульва 2 хломидамонада 3хлорелла
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