Допоможіть будь-ласка скласти міні твір 6-7 речень на тему " Лебеді материнства лет??ть над моєю долею " Дуже дякую

Гость: Гость:

Із самого дитинства найдорожча та найрідніша людина в житті будь-якої людини-це мама.Вона подарувала нам першу усмішку і перші щирі сльози,допомогла зробити перші кроки і заспівала першу колискову.Інколи складається враження,що не існує в нашому житті людини емоції якої були б щирішими за мамині,Мама відчуває свою дитину кожною клітиною свого організму,вона наш ангел-охоронець.Саме настанови цієї людини завжди будуть щирими і завжди допоможуть,Вона приголубить та заспокоїть і ніколи не залишить в біді.