Классификация водорослей
Биология
Классификация водорослей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное 1)отдел ЗЕЛЕНЫЕ водоросли ( спирогира ульва ) 2)отдел Бурые водоросли ( ламинария) 3) отдел Красные водоросли(багрянки). (порфира гоциллярия )
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