Решите пожалуйста -(8,8-x)-(4,7+x) !Даю 20 б!
Математика
Решите пожалуйста -(8,8-x)-(4,7+x) !Даю 20 б!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-(8,8-х)-(4,7+х)=-8,8+х-4,7-х=4,1
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