Решите пожалуйста -(8,8-x)-(4,7+x) !Даю 20 б!

Математика
Решите пожалуйста -(8,8-x)-(4,7+x) !Даю 20 б!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-(8,8-х)-(4,7+х)=-8,8+х-4,7-х=4,1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Классификация водорослей
Ответить
Литература
"Петька на даче" описание парикмахерской и её посетителей
Ответить
Математика
В коллекции 15 фарфоровых уток, 16 деревянных и 11 глиняных.Сколько уток надо поставить на одну полку, что разместить на трёх полках поровно?
Ответить
Українська мова
Допоможіть будь-ласка скласти міні твір 6-7 речень на тему " Лебеді материнства лет??ть над моєю долею " Дуже дякую
Ответить
Математика
В трех букетах всего 15 роз. В первом и во втором вместе 8 роз,а во втором и третьем в??есте 12 роз. Сколько роз в каждом букете? Как правильно ...
Ответить