Помогите с 1,2,3,4,! не знаю как сделать

Гость: Гость:

1) Cu + 2HCl = CuCl2 + H2 (реакция при обычных условиях, не идет....если HCl в газовом состоянии, то при температуре 600-700 гр. по Цельсию) 2) Cu + Hg(NO3)2 = Cu(NO3)2 + Hg 3) Zn + Hg(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Hg 4) Pb + 2HCl = PbCl2 + H2