Помогите с 1,2,3,4,! не знаю как сделать
Химия
Помогите с 1,2,3,4,! не знаю как сделать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Cu + 2HCl = CuCl2 + H2 (реакция при обычных условиях, не идет....если HCl в газовом состоянии, то при температуре 600-700 гр. по Цельсию) 2) Cu + Hg(NO3)2 = Cu(NO3)2 + Hg 3) Zn + Hg(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Hg 4) Pb + 2HCl = PbCl2 + H2
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