Решите уравнение x-6/x=-1 Если корней несколько, запишите их через точку с запятой в порядке возрастания

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Область допустимых значений х: х≠0 x+1=6/x Приведем обе части к общему знаменателю (х). Получим х(х+1)/х=6/х Приравняем числители этих дробей. х(х-+1)=6 х²+х-6=0 Теперь решим квадратное уравнение. D=1²-4*(-6)=25 √D=5 x₁= (-1+5)/2=2 x₂=(-1-5)/2=-3 Оба корня удовлетворяют условию х≠0. Значит, исходное уравнение имеет 2 корня. расположив их в порядке возрастания, получаем ответ: -3;2.