904 помогите и если несложно 902.
Математика
904 помогите и если несложно 902.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (4.12 - 1.12) + 0.116 = 3 + 0.116 = 3.116 2) 5.93 + (67.5 - 27.5) = 5.93 + 40 = 45.93 3) (0.844 - 0.244) - 0.018 = 0.6 - 0.018 = 0.582 4) (7.29 - 2.29) - 3.961 = 5 - 3.961 = 1.039
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