Выразите числа 4/29 и 2 6/31 виде приближенного значения десятичной дроби до сотых

Математика
Выразите числа 4/29 и 2 6/31 виде приближенного значения десятичной дроби до сотых
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Гость:
1)4,00 2)3,000 Вродебы правильно
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