ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ИНФОРМАТИКОЙ в библиотеке 16 стеллажей с книгами. на каждо?? стеллаже 8 полок какое количество информации несет сообщение о том что нужная книга находится на четвёртой полке

Гость: Гость:

Сообщение о том, что это 5 стеллаж несет в себе 4 бита, плюс 3 полка - 3 бита, итого 7 :) Стеллажей 16. Найдем количество информации о том, что предмет находится на одном из них. Воспользуемся формулой Хартли: 2 в степени i = N, где i это количество информации, N - число событий, т. е. в нашем случае 16. Очевидно, что 2 в четвертой степени дает 16, значит сообщение весит 4 бита) Аналогично с полкой, только вместо 16 ставим 8.