Петя ходит в бассейн раз в 3 дня, Вася---раз в 4 дня а Коля---разв 5 дней.В понедельник они встретились в бассейне.Через сколько дней они встретятся снова? Какой это будет день недели?(Бассейн работает все дни недели.)

Математика

Петя ходит в бассейн раз в 3 дня, Вася---раз в 4 дня а Коля---разв 5 дней.В понедельник они встретились в бассейне.Через сколько дней они встретятся снова? Какой это будет день недели?(Бассейн работает все дни недели.)

Автор: Гость