Петя ходит в бассейн раз в 3 дня, Вася---раз в 4 дня а Коля---разв 5 дней.В понедельник они встретились в бассейне.Через сколько дней они встретятся снова? Какой это будет день недели?(Бассейн работает все дни недели.)
Математика
Петя ходит в бассейн раз в 3 дня, Вася---раз в 4 дня а Коля---разв 5 дней.В понедельник они встретились в бассейне.Через сколько дней они встретятся снова? Какой это будет день недели?(Бассейн работает все дни недели.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОК{3,4,5} = 3*4*5 = 60 дней, через 60 дней они встретятся 2) 60 : 7 = 8 (остаток 4),значит это будет пятница
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