Краткое сообщение о создании оперы Руслан и Людмила

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Переосмыслив содержание шутливой, иронической юношеской поэмы Пушкина, взятой в основу либретто, Глинка выдвинул на первый план величавые образы Древней Руси, богатырский дух и многогранную эмоционально богатую лирику. Опера с большими перерывами была написана за пять лет. Премьера состоялась 27 ноября (9 декабря) 1842 г. на сцене Большого театра в Петербурге.