Краткое сообщение о создании оперы Руслан и Людмила

Музыка
Краткое сообщение о создании оперы Руслан и Людмила
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переосмыслив содержание шутливой, иронической юношеской поэмы Пушкина, взятой в основу либретто, Глинка выдвинул на первый план величавые образы Древней Руси, богатырский дух и многогранную эмоционально богатую лирику. Опера с большими перерывами была написана за пять лет. Премьера состоялась 27 ноября (9 декабря) 1842 г. на сцене Большого театра в Петербурге.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПЖ ((((((((((( составьте предложения по словами : адъютант, объективный, субъ??ктивный.
Ответить
Информатика
Помогите пожалуйста, программа написана на Turbo Pascal нужно модифицировать програм??у таким образом, чтобы при решении задачи на компьютере обе...
Ответить
Математика
Скорость нешехода 60м/мин. Какой путь он пройдётза 30 минут
Ответить
Русский язык
1 Не забудки росшие у ручья уже зацвели . 2 реки наполняемые талой водой широко разливаются
Ответить
Математика
Нужно прорыть сквозь гору тоннель длиною в 1 версту, шириною в 8 саженей, вышиною в 3 сажени. За сколько дней пророют его 150 рабочих, если каждый ...
Ответить