Нужно прорыть сквозь гору тоннель длиною в 1 версту, шириною в 8 саженей, вышиною в 3 сажени. За сколько дней пророют его 150 рабочих, если каждый будет вынимать по 1 кубической сажени в 2 дня? Справка: в одной версте 500 саженей.

Математика
Нужно прорыть сквозь гору тоннель длиною в 1 версту, шириною в 8 саженей, вышиною в 3 сажени. За сколько дней пророют его 150 рабочих, если каждый будет вынимать по 1 кубической сажени в 2 дня? Справка: в одной версте 500 саженей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычисляем объем вынутой породы сразу в кубических саженях. V = a*b*c = 500*8*3 = 12 000 cаж³ - работа Срок работы определим из формулы A = N*D*T - где A = 12 000 - необходимый объём работы, N = 500 чел - количество рабочих D = 0,5 саж³/день -  производительность труда рабочего T = ? - срок выполнения работы. T = A : (N*D) = 12000  саж³ : (150 чел *0.5 саж³/день) = 12000:75 =160 дней работы - ОТВЕТ
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