Нужно прорыть сквозь гору тоннель длиною в 1 версту, шириною в 8 саженей, вышиною в 3 сажени. За сколько дней пророют его 150 рабочих, если каждый будет вынимать по 1 кубической сажени в 2 дня? Справка: в одной версте 500 саженей.

Математика

Нужно прорыть сквозь гору тоннель длиною в 1 версту, шириною в 8 саженей, вышиною в 3 сажени. За сколько дней пророют его 150 рабочих, если каждый будет вынимать по 1 кубической сажени в 2 дня? Справка: в одной версте 500 саженей.

Автор: Гость