Помогите по литре! обломов! ответить на вопросы! срочно!!!!

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Мы тоже такое писали кстати)) ) вот смотри.. я много из этого текста взяла) Гончаров и. а. - Обломов и штольц. Они — люди одного времени. Казалось бы, что, живя в одной среде, они должны быть схожи по характеру. Но, читая роман, мы с удивлением находим в Обломове и Штольце различные компоненты, составляющие их личность. Что же делает их столь разными? Чтобы ответить на этот вопрос, проследим физическое и духовное развитие героев с самого детства, когда закладываются основы характеров. Штольц. Он воспитывался в небогатой семье. Отец его по происхождению был немец. Мать — русская дворянка. Все дни семьи проходили в работе. Когда Штольц подрос, отец стал брать его в поле, на базар, заставлял работать. В то же время и обучал его наукам, учил немецкому языку. Дальше Штольц стал отправлять сына в город с поручениями, “и никогда не случалось, чтобы он забыл что-нибудь, переиначил, недоглядел, дал промах”. Мать учила его литературе и сумела дать прекрасное духовное воспитание сыну. Итак, Штольц сформировался сильным, умным, самостоятельным юношей. Обломов. Родители его были дворянами. Жизнь их в Обломовке проходила по своим особым законам. Самое главное в их жизни была еда. Ей посвящали много времени. Они всей семьей решали, “какие блюда будут в обед или ужин”. После обеда следовал продолжительный сон. Весь дом засыпал. Так проходили все дни: сон и еда. Когда Обломов подрос, его отдали учиться в гимназию. Родителей не интересовали знания Илюши. Они мечтали получить справку, доказывающую то, что “Илья прошел все науки и искусства”. Что касается физического воспитания, то его даже почти не выпускали на улицу. Боялись, как бы он не убился, не заболел. Итак, Обломов вырос “домашним” мальчиком, без образования, но добрым в душе. Теперь проанализируем их взгляды на жизнь. Труд для Штольца был частью его жизни, удовольствием. Он не гнушался даже самой черной работы. Для Обломова же это было бремя. Я не говорю даже о физическом труде. Ему было лень и встать с дивана, выйти из комнаты, чтобы там убрались. О характере героев говорит и их образ жизни. Обломов проводит свою жизнь в существовании на диване. Он ничего не делает, ничем не интересуется. Он до сих пор не может заставить себя дочитать книгу “Путешествие в Африку”, даже страницы этой книги пожелтели. Штольц ведет деятельную жизнь. С того момента, как он ушел из дома, он живет трудом. Благодаря труду, силе воли, терпению он стал богатым и известным широкому кругу людей. Идеал счастья Обломова — полное спокойствие и хорошая еда. И он достиг этого: он спокойно спал на диване и хорошо питался. За ним убирали слуги, и дома у него больших проблем с хозяйством не было. Идеал счастья Штольца — жизнь в труде. Это у него есть. Он много трудится, жизнь его кипит. Противоположности притягиваются — эта расхожая фраза здесь как нельзя более уместна. Герои дополняют друг друга, каждый подсознательно видит в товарище то, чего не хватает ему самому. Очевидно, Гончаров обрисовал в этих двух типах человеческого характера те черты, которые, с его точки зрения, могут составить идеальную, гармоничную личность. надеюсь, что помогла тебе)))