Какое хозяйственное использование Реки Енисей?
География
Какое хозяйственное использование Реки Енисей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыбный промысел, Судоходство, Получение электроэнергии
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