Какое хозяйственное использование Реки Енисей?

География
Какое хозяйственное использование Реки Енисей?
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Гость:
Рыбный промысел, Судоходство, Получение электроэнергии 
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