Помогите пожалуйста ОООЧЧЧЕЕЕНННЬЬЬ НУЖНО Я не могу решить седьмой последние ??ять примеров ЗАРАНИЕ СПАСИБО

Алгебра
Помогите пожалуйста ОООЧЧЧЕЕЕНННЬЬЬ НУЖНО Я не могу решить седьмой последние ??ять примеров ЗАРАНИЕ СПАСИБО
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целая часть:  дробная часть:  ------------------------- целая часть:  дробная часть:  -------------- целая часть:  дробная часть:  ----------------------- целая часть:  дробная часть:  --------------------------------- целая часть:  дробная часть: 
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