Помогите пожалуйста ОООЧЧЧЕЕЕНННЬЬЬ НУЖНО Я не могу решить седьмой последние ??ять примеров ЗАРАНИЕ СПАСИБО

Алгебра

Помогите пожалуйста ОООЧЧЧЕЕЕНННЬЬЬ НУЖНО Я не могу решить седьмой последние ??ять примеров ЗАРАНИЕ СПАСИБО

Автор: Гость