Помогите пожалуйста ОООЧЧЧЕЕЕНННЬЬЬ НУЖНО Я не могу решить седьмой последние ??ять примеров ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Алгебра
Помогите пожалуйста ОООЧЧЧЕЕЕНННЬЬЬ НУЖНО Я не могу решить седьмой последние ??ять примеров ЗАРАНИЕ СПАСИБО
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целая часть: дробная часть: ------------------------- целая часть: дробная часть: -------------- целая часть: дробная часть: ----------------------- целая часть: дробная часть: --------------------------------- целая часть: дробная часть:
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