Преобразуйте выражения,используя формулы сокращенного умножения. 1) (√5 - а)*(√5 + а); 2)(√z - √7)*((√z + √7); 3)(b + √c)*(√c - b); 4)(√2m + √11n)*(√11n - √2m);

Математика
Преобразуйте выражения,используя формулы сокращенного умножения. 1) (√5 - а)*(√5 + а); 2)(√z - √7)*((√z + √7); 3)(b + √c)*(√c - b); 4)(√2m + √11n)*(√11n - √2m);
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (√5 - а)*(√5 + а)=5-a^2 2)(√z - √7)*((√z + √7)=z-7 3)(b + √c)*(√c - b)=c-b^2 4)(√2m + √11n)*(√11n - √2m)=11n-2m
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