Помогите пж как правильно определить валентность в хим.элементах

Химия
Помогите пж как правильно определить валентность в хим.элементах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валентность- число хиических связей,которые атом может образовать с другими атомами при образовании молекул. у атомов валентности постоянны,а бывают переменны. Вот внизу на фото представлена таблица валентностей с примерами. Определяется это по количеству атомов,которые присоединяет к себе нужный нам атом.
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