Помогите пж как правильно определить валентность в хим.элементах
Химия
Помогите пж как правильно определить валентность в хим.элементах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валентность- число хиических связей,которые атом может образовать с другими атомами при образовании молекул. у атомов валентности постоянны,а бывают переменны. Вот внизу на фото представлена таблица валентностей с примерами. Определяется это по количеству атомов,которые присоединяет к себе нужный нам атом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПЖ ПОМОГИТЕ 30 балов дам каким членом предложения может быть слово сторона ( всем??) составить предложения
Математика
Я пишу реферат на тему ,,Нобелевские премии по математике,, перечислите, пожалуйст??, людей и их открытия и желательно года, заранее спасибо!
Математика
Русский язык