Что токое фразиогизмы ???:(((
Русский язык
Что токое фразиогизмы ???:(((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фразеологизм - лексически неделимая, воспроизводимая единица языка, устойчивая в своем составе: бить баклуши,закадычный друг
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